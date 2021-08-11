Пенза, , 17:10 — REGNUM В Пензенской области на пост губернатора зарегистрировали еще троих кандидатов, сообщает 11 августа региональный избирком.

Здание правительства Пензенской области Pnzreg.ru

Очередное заседание избирательной комиссии Пензенской области состоялось накануне. По итогам проверки представленных сведений в качестве кандидатов на должность губернатора Пензенской области зарегистрировали Петра Чугая («Российская партии пенсионеров за социальную справедливость»), Олега Шаляпина (КПРФ) и Александра Васильева (ЛДПР).

Незарегистрированным пока остается представитель от партии «Справедливая Россия — За правду» Алексей Шпагин. Планируется, что комиссия рассмотрит его кандидатуру 12 августа.

Также стало известно, что Роману Волкову было отказано в регистрации кандидатом в депутаты Госдумы Федерального Собрания РФ восьмого созыва по Пензенскому одномандатному избирательному округу № 146.

ИА REGNUM напоминает, временно исполняющему обязанности главы Пензенской области Олегу Мельниченко вручили удостоверение кандидата в губернаторы. Заседание региональной избирательной комиссии состоялось 6 августа.

Выборы главы Пензенской области запланированы в единый день голосования — 19 сентября. Соответствующее постановление приняли депутаты в ходе очередной сессии Законодательного Собрания 11 июня.

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