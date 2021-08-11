Пенза, 11 августа 2021, 17:10 — REGNUM В Пензенской области на пост губернатора зарегистрировали еще троих кандидатов, сообщает 11 августа региональный избирком.
Очередное заседание избирательной комиссии Пензенской области состоялось накануне. По итогам проверки представленных сведений в качестве кандидатов на должность губернатора Пензенской области зарегистрировали Петра Чугая («Российская партии пенсионеров за социальную справедливость»), Олега Шаляпина (КПРФ) и Александра Васильева (ЛДПР).
Незарегистрированным пока остается представитель от партии «Справедливая Россия — За правду» Алексей Шпагин. Планируется, что комиссия рассмотрит его кандидатуру 12 августа.
Также стало известно, что Роману Волкову было отказано в регистрации кандидатом в депутаты Госдумы Федерального Собрания РФ восьмого созыва по Пензенскому одномандатному избирательному округу № 146.
ИА REGNUM напоминает, временно исполняющему обязанности главы Пензенской области Олегу Мельниченко вручили удостоверение кандидата в губернаторы. Заседание региональной избирательной комиссии состоялось 6 августа.
Выборы главы Пензенской области запланированы в единый день голосования — 19 сентября. Соответствующее постановление приняли депутаты в ходе очередной сессии Законодательного Собрания 11 июня.
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