Брянск, 11 августа, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту убийства женщины возбуждено в отношении 38-летнего жителя Брянска. Мужчина расправился с собственной матерью и спрятал её тело на дачном участке, сообщили ИА REGNUM 11 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Молоток

По предварительным данным, родственники поссорились 6 августа на садовом участке женщины в посёлке Нетьинка. Мужчина вооружился молотком и несколько раз ударил им мать, она скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, сын закопал тело погибшей.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве. По ходатайству следствия суд заключил мужчину под стражу.