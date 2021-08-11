Москва, 11 августа, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан, предъявил гражданину РФ Алексею Навальному Следственный комитет России, сообщила 11 августа официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Навальный

Уточняется, что обвинение предъявлено в рамках уголовного дела о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан России. «Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено Алексею Навальному», — сообщила Петренко.

В ведомстве напомнили, что Навальный, являющийся организатором ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с 2011 г. руководил этой организацией, деятельность которой «была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний».

В интернете от имени этой организации Навальный, а также Иван Жданов и Леонид Волков распространяли публикации с призывами к российским гражданам выйти на несогласованные митинги.

«При этом Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения, — сообщила Петренко. — Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность».

Читайте также: Минюст РФ добавил ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в перечень запрещённых организаций

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Навальный с февраля 2021 г. отбывает наказание за преступление экономического характера. ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признан в России экстремистской, и его деятельность прекращена.