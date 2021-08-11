Липецк, 11 августа, 2021, 16:44 — ИА Регнум. В Липецке за последние две недели повторную вакцинацию прошли более 450 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В первую очередь процедуру проходят работники медицинских и образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров, а также лица с хроническими заболеваниями. Повторно вакцинироваться рекомендуют тем, кто делал прививку или перенес заболевание более шести месяцев назад.

«Повторно привиться можно любым препаратом, не обязательно тем, которым была выполнена первая вакцинация», — заявила заместитель начальника регионального управления здравоохранения Оксана Фатеева.

Сделать прививку можно в девяти городских поликлиниках по предварительной записи Маломобильные липчане могут вызвать врача для вакцинации на дом. Также в областном центре работают восемь мобильных прививочных пунктов.