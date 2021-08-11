Москва, 11 августа, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Маловероятно, что российские банки продолжат наращивать ставку по депозитам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

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«Не думаю, что дальше продолжится рост ставок по вкладам. Объективных факторов для этого нет, сильным ограничителем является ключевая ставка. Повышение доходности депозитов будет только связано с повышением ключевой ставки, — сказал экономист. — Но, в любом случае, уже массового возврата вкладов не будет. Многие банки перешли на активное развитие брокерских услуг и получают доходы за счёт конверсионных операций. Свидетельство этому — быстрое развитие мобильных приложений от банков для торговли на бирже».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин объяснил, что, кроме повышения ключевой ставки, вынудило российские банки поднять ставки по депозитам.