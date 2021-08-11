Санкт-Петербург, 11 августа, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербурга начала проверку по факту ДТП с автобусом в Кировском районе города, в результате которого пострадали пассажиры. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Vk.com/spb_today ДТП с автобусом в Петербурге (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Алексей К.)

Напомним, в 15:00 мск 11 августа по неустановленной причине автобус маршрута 130 столкнулся с опорой на Ленинском проспекте, 140. Автобус 2020 года выпуска в технически исправном состоянии. Водитель прошел предрейсовый медосмотр, отклонений в состоянии не выявлено. ДТП произошло на первом часу его работы. Режим труда и отдыха водителя соблюден. По предварительной информации, пострадали семь пассажиров, шесть из них были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

«Водитель трезвый. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка», — уточнили в ведомстве.