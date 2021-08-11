Москва, 11 августа, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Рост ключевой ставки ЦБ РФ был не единственной причиной, которая побудила российские банки поднять ставки по депозитам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Банк

«Безусловно, главной причиной роста ставок по депозитам является повышение ключевой ставки. Ключевая ставка — главный ориентир. Но есть и другой фактор — инфляция, — сказал экономист. — Рост цен ускорился, и проценты по вкладам стали заметно меньше уровня инфляции. Это обусловило довольно большой отток вкладов населения. Немало граждан перенесли свои деньги на брокерские счета. Доходность самых малорисковых ОФЗ заметно больше ставки по вкладам. Количество открытых брокерских счетов за последние годы увеличилось в разы. Поэтому повышение ставки по депозитам обусловлено также стремлением выиграть в конкурентной борьбе с брокерскими компаниями».

Как подчеркнул Ковригин, это особенно актуально для банков, которые не развивают свой сегмент брокерских услуг.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, появился прогноз о том, как в РФ вырастут ставки по банковским депозитам.