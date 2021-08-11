Сургут, Югра, 11 августа, 2021, 16:40 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) бывшего директора местного музыкально-драматического театра Тамару Лычкатую восстановят на работе в культурном учреждении, но на должности режиссёра второй категории. Об этом сообщает пресс-служба Сургутского городского суда.

Цитата из видео на YouTube Тамара Лычкатая

Однако Тамаре Лычкатой отказано в удовлетворении исковых требований к правительству ХМАО, департаменту культуры Югры о признании её увольнения с поста директора незаконным.

Напомним, в конце апреля Тамара Лычкатая по распоряжению правительства ХМАО была уволена с должности директора Сургутского музыкально-драматического театра. По информации департамента культуры Югры, в работе театра на тот момент были выявлены нарушения антикоррупционного и трудового законодательства.