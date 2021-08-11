Вашингтон, 11 августа, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Компания Google будет блокировать таргетированные рекламные объявления для людей младше 18 лет. Об этом сообщило издание vc.ru.

Robert Scoble Google

По данным издания, изменения появятся в условиях политики конфиденциальности в течение «ближайших недель и месяцев». Новые правила также позволят любому несовершеннолетнему, его родителям или опекунам отправить запрос на удаление его изображений из результатов поиска.

Ранее таргетированную рекламу для несовершеннолетних запретили в социальных сетях Instagram и Facebook. В Instagram также сообщили, что аккаунты детей и подростков до 16 лет станут по умолчанию закрытыми для остальных пользователей.