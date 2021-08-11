Киев, 11 августа, 2021, 16:44 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают информацию о том, что Служба безопасности страны не передала, как ожидалось, национальному антикоррупционному бюро «записи разговоров» народного депутата, главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, передает корреспондент ИА REGNUM.

Виктор Медведчук. kremlin.ru

Напомним, что детективы НАБУ планировали изучить «записи» в рамках расследования дела о т.н. «трубе Медведчука» — нефтепродуктопроводе «Самара — Западное направление», но до сих пор не смогли их получить от коллег из СБУ.

Политический эксперт Кирилл Киквидзе уверен — то, что СБУ не может удовлетворить официальный запрос НАБУ и передать «записи» разговоров Медведчука, может быть подтверждением юридической никчемности этих «записей», о чем ранее неоднократно заявляли адвокаты лидера ОПЗЖ.

«Это в очередной раз говорит о том, что эти «пленки» — фальсификация, ведь у СБУ нет никаких средств записи разговоров, нет никаких оригиналов разговоров и, что самое важное, их и быть не может, ведь всем понятно, что эти пленки — фальшивка… Есть только награды Зеленского для экспертов СБУ за «экспертизу» пленок, которые никому передавать нельзя», — отметил он.

В этом контексте Киквидзе напомнил, что ранее президент Украины Владимир Зеленский наградил экспертов СБУ, выводы которых относительно этих «пленок» легли в основу обвинения Виктора Медведчука. В свою очередь, в ОПЗЖ заявили, что такие государственные награды следует расценивать как взятку, которую действующая украинская власть дала экспертам за заведомо незаконные экспертные заключения.

ИА REGNUM напоминает, что офис генерального прокурора обвиняет Медведчука в государственной измене и нарушении обычаев войны. Сам политик заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает: цель этого расследования — политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии на Украине. По решению суда, до 7 сентября лидер ОПЗЖ должен находиться под круглосуточным домашним арестом.