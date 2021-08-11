Женева, Швейцария, 11 августа, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Число случаев заражения коронавирусом может перевалить за 300 млн уже в январе 2022 года, если нынешние темпы распространения эпидемии не будут ограничены, заявил 11 августа на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Nilses Коронавирус

По его словам, общее число случаев COVID-19, выявленных в мире с начала пандемии, преодолело отметку в 200 млн «всего через шесть месяцев после того, как был пройден уровень в 100 млн».

«При нынешней траектории мы можем достичь уровня в 300 млн выявленных случаев в начале будущего года», — заявил глава ВОЗ.

При этом он сообщил, что считает человечество способным переломить эту тенденцию.