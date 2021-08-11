Москва, 11 августа, 2021, 16:33 — ИА Регнум. У российских банков может упасть потребность в привлечении депозитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что российские банки повысили ставки по депозитам.

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«Несмотря на то, что ставка по депозитам вернулась к докризисному уровню выше 5% годовых, уровень инфляции уже описывает другую экономическую реальность, — сказал Ордов. — В 2019 году инфляция составила 3%, а сейчас она устойчиво который месяц держится на уровне 6,5%. И если в 2019 году депозит приносил реальную доходность, то в 2021 году реальная доходность отрицательная со всеми вытекающими из этого инвестиционными мотивами. На фоне роста фондовых рынков и снижения в среднесрочной перспективе реальных располагаемых доходов населения ожидать существенного возврата средств в банковские депозиты вряд ли приходится. А вот ужесточение требований к потребительскому кредитованию может охладить этот рынок, что снизит потребность банков в привлечении депозитов даже по текущим ставкам».

Поэтому, как полагает Ордов, высока вероятность того, что ставки по депозитам выше 6% годовых могут и не подняться.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов рассказал, долго ли ставки по депозитам будут оставаться высокими.