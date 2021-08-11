Калининград, 11 августа, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области упразднило сразу 13 автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде. Соответствующий приказ ведомство опубликовало на своем официальном сайте.

Admgor.nnov.ru Автобусы

Причины, по которым чиновники минтранса решили ликвидировать столь большое количество маршрутов общественного транспорта, региональные власти озвучивать не стали.

Больше не будут курсировать автобусы по маршрутам:

А-4 «деревня Афонино — ул. Долгополова»

А-23 «ул. Дубравная — поселок Большое Козино»

А-38 «мкр «Кузнечиха — 2» — ул. Долгополова»

А-60Э «ул. Космическая — автостанция Сенная»

Т-4 «площадь Минина и Пожарского — автовокзал «Щербинки»

Т-14 «автовокзал «Щербинки» — ул. Деловая»

Т-39 «АО «Лазурь» — мкр «Седьмое небо»

Т-50 «ул. Долгополова — мкр «Кузнечиха — 2»

Т-79 «станция «Петряевка» — автовокзал «Щербинки»

Т-113 «ул. Пермякова — мкр «Бурнаковский»

№5 «мкр «Комсомольский» — мкр «Мещерское озеро»

№26 «площадь Минина и Пожарского — мкр «Кузнечиха — 2»

№28 «поселок Гнилицы — 52-й квартал Автозавода».

Причины, по которым чиновники минтранса решили ликвидировать столь большое количество маршрутов общественного транспорта, региональные власти озвучивать не стали.