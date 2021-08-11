Санкт-Петербург, 11 августа, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку соблюдения законодательства о перевозке пассажиров в связи с ДТП с участием пассажирского автобуса на Ленинском проспекте. Об этом 11 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Vk.com/spb_today ДТП с автобусом в Петербурге (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Алексей К.)

Прокуратура Кировского района Петербурга организовала проверку соблюдения законодательства о перевозке пассажиров в связи с ДТП с участием автобуса на Ленинском проспекте.

«В ходе проверки будет дана оценка законности деятельности перевозчика, а также соблюдения им требований безопасности при выпуске транспортного средства на линию и транспортировке пассажиров, — уточнили в ведомстве. — Вопрос о принятии мер реагирования будет решён после завершения всех проверочных мероприятий».

Напомним, в 15:00 мск 11 августа по неустановленной причине автобус маршрута 130 столкнулся с опорой на Ленинском проспекте. Автобус 2020 года выпуска в технически исправном состоянии. Водитель прошел предрейсовый медосмотр, отклонений в состоянии не выявлено. ДТП произошло на первом часу его работы. Режим труда и отдыха водителя соблюден. По предварительной информации, пострадали семь пассажиров, шесть из них были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.