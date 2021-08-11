Вашингтон, 11 августа, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Агентство космического развития (SDA), относящееся к военному ведомству США, совместно с Агентством противоракетной обороны (MDA) планирует провести космический эксперимент для изучения возможностей обнаружения и отслеживания гиперзвуковых ракет, сообщает 11 августа Breaking Defense.

Defense.gov Гиперзвуковое оружие

В частности, на МКС планируется доставить мультиспектральные инфракрасные камеры с новым гиперзвуковым и баллистическим датчиком HBTSS, которые, по мнению разработчиков, способны отслеживать гиперзвуковые ракетные запуски.

В перспективе Пентагон планирует к сентябрю 2022 года запустить на орбиту Земли 10 спутников слежения и 20 спутников передачи данных, образующих национальную оборонную космическую архитектуру SDA.

Ожидается, что новое оборудование будет работать из модуля Cygnus, недавно пристыкованного к МКС, в течение трех месяцев.