Москва, 11 августа, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал правительство не подыгрывать спекулянтам и ограничить экспорт бензина через экспортные пошлины и квоты, передает корреспондент ИА REGNUM 11 августа.

Government.ru НПЗ

«Правительство опять не справилась с повышением цен на бензин: сначала угрожали полностью запретить экспорт, а потом сошлись на том, что нефтяники увеличат поставки бензина на биржу на 5 тыс. тонн в сутки. Зачем угрожать, если не можешь исполнить угрозу? Какие меры в итоге приняты для сдерживания экспорта и увеличения предложения на внутреннем рынке? Никаких», — подчеркнул Миронов.

Бездействие по поводу роста цен на бензин опасно для экономической стабильности, уверен парламентарий.

«Не надо запрещать полностью экспорт бензина, а вот экспортные пошлины поднять не мешало бы. Можно также подумать об экспортных квотах на бензин: разрешать экспорт компаниям только после поставки определенного количества топлива на внутренний рынок», — предлагает Миронов.

Правительство РФ отказалось от идеи запретить на три месяца экспорт бензина. Вместо этого власти договорились с поставщиками, что они увеличат поставки бензина на биржу на 5 тыс. тонн в сутки.