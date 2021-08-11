Москва, 11 августа, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Оценку реального масштаба разлива нефти, который произошёл 7 августа под Новороссийском, запросило правительство у Росприроднадзора. Об этом говорится 11 августа в сообщении пресс-службы вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

Government.ru Виктория Абрамченко

Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить масштаб разлива нефтепродуктов, а также проверить предоставленную РАН информацию о занижении Каспийским трубопроводным консорциумом объёмов разлива нефти.

Руководству Росприроднадзора поручено взять ситуацию с ликвидацией последствий аварии под личный контроль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа в Чёрном море под Новороссийском во время погрузки с терминала Каспийского трубопроводного консорциума с танкера произошёл залповый выброс сырой нефти.

Каспийский трубопроводный консорциум оценил площадь разлива оценивалась в 200 кв. м, однако накануне, 10 августа, РАН, изучив снимки со спутника, заявила, что площадь разлива нефти может быть в 400 тысяч раз больше, чем сообщал консорциум.