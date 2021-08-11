Варшава, 11 августа, 2021, 16:25 — ИА Регнум. В Польше сделано уже более 35 млн прививок от COVID-19. При этом, число тех жителей, кто полностью прошел вакцинацию — превысило 18 миллионов человек. Об этом написал 11 августа глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Сегодня число полностью вакцинированных жителей нашей страны превысило 18 миллионов. Всего же мы сделали уже более 35 миллионов прививок. К сожалению, мы отмечаем, что скорость вакцинации постоянно замедляется. Вероятно, почти все желающие уже привились. Теперь перед нами стоит задача склонить к вакцинации тех, кто сомневается», — говорится в сообщении Дворчика.

Чиновник также приводит данные, что за последние сутки в стране было сделано около 150 тысяч тысяч прививок от COVID-19, хотя двумя месяцами ранее этот показатель был в районе 500 тысяч ежедневно.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что в республике планируется вакцинировать всех желающих до конца августа текущего года.