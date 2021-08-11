Киев, 11 августа, 2021, 16:28 — ИА Регнум. По состоянию на конец июня 2021 года долги населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг составили 66,3 млрд гривен (около $2,5 млрд), сообщила 11 августа государственная служба статистики.

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Ведомство отмечает, что непосредственно в июне соответствующая задолженность сократилась на 2,5 млрд гривен.

Согласно информации ведомства, больше всего украинцы должны за поставку и распределение природного газа — 24,7 млрд гривен.

Кроме того, долг за поставку поставку тепловой энергии и горячей воды составляет 21,5 млрд гривен; за поставки и распределение электрической энергии — 7,1 млрд гривен; за централизованное водоснабжение и водоотвод — 6,4 млрд гривен; за управление многоквартирным домом — 5,5 млрд гривен; за обращение с бытовыми отходами — 1,2 млрд гривен.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в оппозиции заявили, что власти Украины готовят повышение тарифов за жилищно-коммунальные услуги, которое станет рекордным за время работы президента страны Владимира Зеленского. В частности, предполагается, что в новом отопительном сезоне тарифы на отопление на Украине могут увеличиться на 30−40%.

Также сообщалось, что в 2020 году количество людей на Украине, имеющих задолженность за жилищно-коммунальные услуги, выросло на 50%.