Москва, 11 августа, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тыс. рублей не сможет существенно повлиять на ситуацию с бедностью работающих, необходимо стремиться поднять этот показатель до 50−60 тыс. рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 августа, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Нищета

«Экономические реалии таковы, что и на 20 тыс. уже прожить невозможно, доходы на уровне 30−35 тыс. рублей на человека уже можно назвать уровнем бедности, всё что ниже этого уровня — нищета. А ведь работникам надо еще кормить свои семьи. Поэтому, конечно, минимальную зарплату нужно поднимать выше, чем предлагают в ЛДПР», — сказал Миронов.

Он считает, что если на самом деле придерживаться международной методики, то МРОТ должен быть не менее 25−30 тыс. рублей, поскольку средняя зарплата в России уже перевалила за 56 тыс. рублей, однако даже в таком виде применять новую методику, на которой настояло правительство РФ, некорректно.

Законопроект о существенном повышении МРОТ — до 20 тыс. рублей внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, предполагается, что реализация мер потребует 1,16 трлн рублей.

Вместе с тем, по данным Минтруда России, в 2022 году МРОТ планируется повысить на 6,4% и установить в сумме 13 617 рублей исходя из медианной зарплаты за 2020 год в размере 32 422 рублей.