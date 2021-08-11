Москва, 11 августа, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Следственный комитет предъявил обвинение оппозиционному блогеру Алексею Навальному в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (по ч. 2 ст. 239 УК РФ). Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Sledcom.ru Следственный комитет

Следствие считает, что Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иноагента. Уточняется, что речь идёт о «Фонде борьбы с коррупцией» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Далее, начиная с 2011 года, обвиняемый руководил НКО вместе Иваном Ждановым и Леонидом Волковым. При этом деятельность фонда «была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний», отметили в СК России.

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Руководители и члены НКО организовали распространение публикаций, в которых содержались призывы к участию граждан в несогласованных митингах в январе 2021 года. При этом они заранее знали о противоправном характере мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) Ивана Жданова и экс-главы «Штабов Навального» (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) Леонида Волкова.