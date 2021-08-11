Москва, 11 августа, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Потребительское кредитование в России растет семимильными шагами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что в российских банках резко выросли ставки по депозитам.

401(K) 2012 Кредит

«Ставка по депозитам является производной от ключевой ставки в России, — сказал Ордов. — Скорость следования за динамикой ключевой ставки и близость к ней определяется потребностью банковского сектора в фондировании и ликвидности. Пока потребительское кредитование растет семимильными шагами, ставки по депозитам будут оставаться высокими и очень быстро следовать за изменением ключевой ставки со стороны ЦБ РФ. Если мы до конца года увидим ключевую ставку 7%, то ставка по депозитам легко может перейти через рубеж 6% годовых».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее своим прогнозом о росте депозитных вкладов поделился экономист Михаил Делягин.