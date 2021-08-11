Варшава, 11 августа, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда утвердил решение премьер-министра республики Матеуша Моравецкого об отставке вице-премьер-министра и по совместительству министра развития, труда и технологий Польши Ярослава Говина. В ответ на это политическая партия «Согласие», которую возглавляет Говин, вышла из правящей коалиции. Об этом отправленный в отставку политик объявил по время пресс-конференции, передает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Наша партия выходит из правящей коалиции в знак протеста против моей отставки. Наша точка зрения заключается в том, что я был несправедливо отстанет от должности — из-за моей критики новых налоговых законов», — заявил Говин.

Теперь, если правящей коалиции «Объединенные правые» не удастся сформировать большинство в Сейме из-за выхода из нее партии «Согласие», в Польше должны пройти досрочные выборы.

Ранее Ярослав Говин заявил, что «представленная премьер-министром Моравецким налоговая реформа означает радикальное повышение налогов не только для предпринимателей, но и для всех людей, связанных с предпринимательством, для среднего класса, инженеров, руководителей промышленных предприятий, представителей свободных профессий, врачей, медсестер».

»Столь резкое повышение налогов должно привести к росту цен, то есть к дороговизне, и высокому уровню инфляции», — указывал политик.

Премьер-министр страны Моравецкий ответил, что такая позиция означает фактический отказ чиновника признавать и реализовывать принятые в текущем году нормы о налогообложении.

«Новые правила налогообложения крайне важны для выхода из кризиса, вызванного пандемией, и для введения справедливой социальной, экономической и налоговой политики. Критика со стороны Говина выглядит однобокой и может вводить население в заблуждение», — сообщил Моравецкий в обращении к президенту с просьбой принять отставку Говина.