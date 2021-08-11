Казань, 11 августа, 2021, 16:28 — ИА Регнум. В Татарии от COVID-19 за сутки привили свыше 6 тыс. человек, сообщает 11 августа республиканский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Всего на сегодняшний день иммунизацию антиковидными препаратами прошли 891 270 человек. За сутки прирост составил 6110 жителей. Вторую дозу вакцины получили 702 852 человека.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии по состоянию на 11 августа лабораторно подтверждены 24 482 случая инфицирования коронавирусом. Всего выздоровели 21 620 ковид-пациентов, скончались 640 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлению 26 человек, количество летальных исходов возросло на три.

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