Москва, 11 августа, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Центральный банк России эффективно гасит любые возможности развития РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Politikus.ru Михаил Делягин

«Повышение ключевой ставки — это удорожание кредита. Рост себестоимости. И в условиях нехватки денежной массы это увеличение цен, — сказал Делягин. — То есть Банк России противостоит тенденциям снижения цен, которые вызваны сезонным удешевлением сельхозпродукции. Кроме того, Банк России создает искусственный денежный голод, который просто убивает экономику. Так что Банк России эффективно гасит любые возможности развития».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, какой экономический рост ждет РФ.