11 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление пресс-службы партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» о том, что во время пресс-конференции президента Белоруссии Александра Лукашенко были озвучены угрозы в адрес Украины, на которые должна отреагировать украинская власть.

Мирослава Романенко, , 17:23 — REGNUM В партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» полагают, что во время пресс-конференции президента Белоруссии Александра Лукашенко (состоялась 9 августа) были озвучены угрозы в адрес Украины. В партии призвали украинские власти отреагировать на слова Лукашенко. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 10 августа в пресс-службе политической силы.

Взаимопонимание Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Агрессивные намеки «диктатора» Лукашенко недвусмысленно дают понять, что он готов быть соучастником Путина по вторжению на Украину и оккупации украинских территорий», — говорится в заявлении пресс-службы политической партии.

В партии «Европейская солидарность» призывают украинскую власть к «адекватной, оперативной и жёсткой реакции».

«Необходимо усилить защиту наших границ, увеличить финансирование и обеспечение наших пограничников и военнослужащих. Украина должна присоединиться к санкционной политике стран Запада против Лукашенко», — потребовали у Порошенко.

Также в политической партии добавили, что белорусский лидер объявил экономическую войну Украине, и призвали отказаться от экспорта товаров и услуг из соседней Белоруссии.

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Заявление пресс-службы партии «Европейская солидарность» обсудили в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» на страницах издания «Шарий.net». Многие отметили, что заявление политической силы Петра Порошенко не вписывается в общую канву украинской пропаганды, в соответствии с которой ВСУ уже восьмой год якобы «воюют» с армией России в Донбассе. Иные отметили, что данное заявление является ответом на то, что в отношении Порошенко говорил на пресс-конференции Александр Лукашенко…

«Петя, ты лучше за то пожимание рук с «сепаратистами» расскажи. Опять в сторону уводит Сусанин…» — отреагировал Василий П.

«Кому вы нужны? Кто на вас нападать будет?» — не понимает Алла.

«Когда-нибудь закончатся эти бредни?!» — отреагировала Ольга Т.

«Напомните, при каком президенте собирались напасть на Россию и доехать на танках до Москвы? Да, при Петре. Так он тоже угрожал вторгнуться на территорию России, а Беларусь в коалиции с Россией. Значит, угроза была и в адрес Белоруссии. Всё вполне логично. Дайте Порошенко парабеллум…» — иронизирует Феликс К.

«Россия же «вторглась» уже как 7 лет. Или не вторглась? Или вторглась, но не совсем?» — недоумевает Alexey P.

«Так, значит, Россия не вторгалась? Только собирается?» — спросила Лариса К.

«Ждала, когда Лукашенко поможет!» — ответила Ларисе К. Майя Ч.

«Сколько уже лет они не просто намекают Пу, что пора нас захватывать, а буквально требуют этого, а тот всё никак не сообразит…» — шутит Татьяна Д.

«А я уже волноваться начал, что забыл про нас «Темнейший». Ан нет! Вот. Бдительный Петр Алексеевич учуял ростки очередной «внезапной агрессии». Благодарю, Петр Алексеевич, за проявленную бдительность!» — с сарказмом добавил Алексей К.

Петр Порошенко в окопе Eurosolidarity.org

«Сумасшедший дом. 35% всего горючего (дизель, бензин) у Белоруссии закупают, а ещё 40% у «агрессора». Он куда, как и с чем нападающим противостоять собрался? Глубокими прорывами на волах? Какие мысли там в головах, интересно…» — не понимает Фёдор К.

«Стоило только А. Лукашенко заявить о том, что на Минской встрече в 2015-м Порошенко познакомился с Захарченко и Плотницким (тогдашние главы ДНР и ЛНР. — М. Р.), как тут же в офисе шоколадного объявили, что и Беларусь в будущем для Украины может быть агрессором», — подытожил на своей странице в социальной сети Facebook украинский политолог Юрий Дудкин.

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