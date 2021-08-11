Москва, , 16:14 — REGNUM В Госдуме удивлены молчаливой позиции киргизских парламентариев относительно случаев русофобства, передает корреспондент ИА REGNUM 11 августа.

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«Удивляет и огорчает молчаливая позиция местных парламентариев и представителей элиты. Регулярно бывая в Москве, они делают громкие заявления о дружбе и сотрудничестве с Россией, но у себя дома даже не пытаются дать отпор и пресечь действия тех, кто эту дружбу подрывает». — отметил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

По его мнению, не может и не должно такое происходить в государствах, тесно связанных совместной историей и общей Победой в Великой Отечественной войне.

«Нападения националистов на русских в Киргизии и Казахстане вызвали справедливое возмущение в России, и не могут оставаться без ответа. Те, кто так поступает, должны понимать: Россия сделает всё необходимое, чтобы защитить своих соотечественников и обеспечить их безопасность, где бы они не находились», — подчеркнул парламентарий.

Накануне Совет Думы принял решение подготовить обращение на имя председателя Жогорку Кенеша Киргизии взять на личный контроль ситуацию с нападением на девушку-продавца из-за того, что она говорила с покупателем на русском языке. Кроме того, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе — в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей.

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