Варшава, , 16:14 — REGNUM В Польше вводят новый способ стимулирования вакцинации населения от COVID-19. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 11 августа председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 в Польше Михал Дворчик во время пресс-конференции.

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По словам Дворчика, правительство приняло решение выделит из государственного бюджета 1 миллион злотых (около 250 тысяч долларов США) первой гмине (мельчайшей административно-территориальной единице в Польше), где будет вакцинировано большинство жителей.

В данный момент, отметил чиновник, пока нет административно-территориальных единиц, где были бы полностью вакцинированы более 50% местного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 августа в Польше полностью вакцинированы 18 миллионов жителей при общем населении республики более 38 миллионов.