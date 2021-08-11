Калуга, 11 августа, 2021, 16:10 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 11 августа, состоялось заседание Городской думы. Депутаты скорректировали бюджет города. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, доходная часть казны увеличилась на 205,5 млн рублей за счёт налоговых поступлений и субсидий областного бюджета.

Пресс-служба Городской думы Калуги Доходная часть бюджета Калуги выросла на 205.5 млн рублей

Внесены изменения в ведомственную структуру расходов. 140,9 млн рублей выделяется на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Миллион рублей будет направлен на обеспечение социальных пособий и компенсаций детям и семьям с детьми. 20 млн рублей выделяется на оплату работ, связанных с осуществлением перевозок пассажиров общественным транспортом на муниципальных маршрутах. Кроме того, 25,7 млн рублей будет выделено на предоставление гражданам права льготного проезда в общественном транспорте. Порядка 13 млн рублей будет направлено на мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства, 500 тысяч рублей — на отлов и содержание безнадзорных животных. 7,9 млн рублей пойдёт на исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов, 1 млн 450 тысяч рублей — на переселение граждан из аварийного жилья. На 29 млн рублей увеличивается уставной фонд МУП «Калугатеплосеть». 10,7 млн рублей будет выделено на финансовое обеспечение мероприятий с участием ТОС и населения, 5 млн рублей — на содержание автомобильных дорог, 2,3 млн рублей — на оказание финансовой поддержки социально ориентированным НКО. 8,8 млн рублей выделяется на обеспечение переданных полномочий управления ЗАГС.

Депутаты согласовали Управлению калужского троллейбуса сделку, связанную со сдачей в аренду недвижимого имущества. Парламентарии одобрили предложения по установке памятных досок. На фасаде дома № 36 по улице Луначарского появится доска в память о краеведе Наталии Кожевниковой, а на фасаде школы №6 — мемориальная доска в память о генерал-лейтенанте Андрее Матюхине, заместителе начальника Национального центра управления обороной РФ, скончавшегося в марте 2021 года. Улицам в районе д. Каптевка были присвоены наименования в честь героя Советского Союза летчика Николая Харитонова и героя Советского Союза летчика Николая Кохова.

Заместитель начальника управления социальной защиты Галина Жуховцева проинформировала депутатов о мерах социальной поддержки населения. Со 2 по 19 августа управление проводит акцию «Школьник» для детей младшего школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках акции будет организована выдача наборов первоклассника для следующих категорий граждан:

детям из малообеспеченных семей, родители (законные представители) которых являются инвалидами 1-й и 2-й групп; детям из малообеспеченных многодетных семей. Также управление предоставляет социальную помощь малообеспеченным гражданам на основании социального контракта. Помощь предоставляется малообеспеченным (доход ниже прожиточного минимума) лицам, находящимся в поиске работы, индивидуальным предпринимателям, занимающихся развитием личного подсобного хозяйства и находящимся в трудной жизненной ситуации.

«Депутаты Городской думы активно работают в своих избирательных округах, проводят приёмы граждан, хорошо знакомы с обстановкой и знают тех людей, кому адресная социальная помощь необходима в первую очередь. Мы доведём до жителей всю необходимую информацию о мерах социальной поддержки», — подчеркнул глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.