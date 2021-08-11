Санкт-Петербург, 11 августа, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Тяжелых пострадавших в ДТП с автобусом на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге нет, сообщили 11 августа ИА REGNUM в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс».

Vk.com/spb_today ДТП с автобусом в Петербурге (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Алексей К.)

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ДТП произошло днем 11 августа на Ленинском проспекте, недалеко от перекрёстка с проспектом Народного Ополчения. Водитель автобуса №130, спустя час после того как вышел на работу, по неустановленным причинам наехал на опору освещения.

Пострадали семь человек, шесть из них в состоянии среднего степени тяжести доставлены в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе и больницу №26. Один человек от госпитализации отказался.

«Пострадавших с тяжелыми травмами нет», — уточнил собеседник агентства.