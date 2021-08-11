Москва, 11 августа, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Граждане России демонстрируют невысокий интерес к выборам в Госдуму 2021 года. Об этом 11 августа заявил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов на телеканале «Россия 24».

Выборы

«Так или иначе риск засушивания явки на выборах существует. Риск того, что люди обнаружат на следующий день, что это не соответствует идеальной Думе — он присутствует. Но вообще не так часто сегодня говорится о некоей идеальной Думе», — заявил Виноградов.

По его словам, низкая политическая активность в настоящее время объясняется как коронавирусными запретами, так и своеобразием циклов политической активизации, не всегда совпадающими с выборами.

Помимо прочего, интерес к выборам снижают и сами партии.

«Где-то сказывается девальвация статуса депутата, которые, действительно, идут немного по своей повестке и не говорят о том, что важно. Та же борьба с курением когда была, темы этой в ток-шоу, в дебатах не было, хотя, казалось бы, это касается большего числа людей, чем какие-то абстрактные большие инициативы», — указал он.