Киев, 11 августа, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Правительство Украины приняло решение о снижении тарифа на электроэнергию для населения до 1,44 грн за киловатт-час с нынешних 1,68 грн, при условии, если домохозяйства потребляют менее 250 киловатт-часов в месяц.

(сс) jarmoluk Электроэнергия

Об этом заявил на заседании правительства 11 августа премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава правительства отдельно подчеркнул, что соответствующее решение принято по инициативе и поддержке президента Украины Владимира Зеленского.

«Экономика Украины еще не восстановилась после коронакризиса… мы понимаем, что крайне важно сейчас поддержать людей», — заявил Шмыгаль.

В свою очередь министр энергетики Герман Галущенко уточнил, что новые расценки начнут действовать с 1 октября. По его информации, тариф на электроэнергию с установленным лимитом потребления в месяц уменьшится для 80% украинских семей.

Вместе с тем, в правительстве не поясняют, за счёт чего в госбюджете будет компенсировано снижение тарифов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее эксперты и политики предрекали резкий рост стоимости электроэнергии для населения на Украине. В конце июля вопрос с этим тарифом рассматривал Совнацбез страны, как заявил секретарь органа Алексей Данилов, глава государства поставил исполнительной власти задачу — «ни в коем случае не допустить повышения тарифов для уязвимых слоев населения».