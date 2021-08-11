Вашингтон, 11 августа, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Ким Скотт, бывшая супруга рэпера Эминема, госпитализирована. Об этом 11 августа сообщает издание TMZ.

DoD News Певец Эминем

По данным СМИ, Скотт пыталась покончить с собой, после чего вызвала полицию и сотрудников службы экстренной помощи. По словам сотрудников правоохранительных, бывшая супруга рэпера вела себя агрессивно и её пришлось связать для того, чтобы успокоить.

Добавим, что после инцидента Ким Скотт была доставлена в больницу для медицинского и психологического обследования. На данный момент она уже вернулась домой.

ИА REGNUM напоминает, что Ким Скотт и Эминем (настоящее имя — Маршалл Мэтерс) поженились в 1999 году. В 2001 году они развелись, а спустя пять лет снова вступили в брак на несколько месяцев.