Москва, 11 августа, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Сегодня, 11 августа, по состоянию на 15:25 по мск, котировки нефти марки Brent падают на 1,94%, скатываясь до $69,26 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Статистика Американского института нефти, содержащая предварительные данные по запасам нефти и нефтепродуктов, показала слабое снижение по нефти, более существенное по бензину и общий рост по дистиллятам.

Это несколько подбодрило нефтяных «быков» вчера вечером и сегодня с утра. Но продолжить рост нефть не смогла, поэтому обращение американской администрации к странам ОПЕК с призывом нарастить добычу стало поводом для новых продаж.

Также на цены нефти оказывают давление опасения ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС). В то же время, принятая американским Конгрессом масштабная программа вложений в инфраструктурные объекты, скорее, говорит в пользу роста спроса на сырьевые товары.

Это, как и ожидания сохранения превышения спроса над предложением от МЭА, дает основания рассчитывать, что долгосрочно нефть продолжит дорожать.

Если сегодняшняя статистика от министерства энергетики США покажет большее, чем ожидалось, сокращение запасов, это позволит котировкам черного золота возобновить подъем, вернувшись в зону выше $70 за баррель», — полагает эксперт.

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