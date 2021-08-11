Белоруссия потребовала сократить численность посольства США до 5 человек
Минск, 11 августа, 2021, 16:04 — ИА Регнум. До 1 сентября 2021 г. численность американского посольства в Минске должна быть сокращена до пять человек, заявил 11 августа пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, сообщили в пресс-службе ведомства.
Комментируя решение белорусских властей дать ответ США на новые санкции, дипломат сказал, что «на фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страны мы также совершенно объективно не видим смысла в присутствии в Беларуси столь значительного персонала американской дипмиссии».
Он добавил, что и в дальнейшем недружественные действия со стороны США могут привести к неприятным для Вашингтона последствиям. Белорусский дипломат указал на то, что Минск утратил доверие к нынешней американской администрации, поэтому «согласование всех новых проектов, грантов и программ по линии правительства США с нашей стороны приостанавливается до момента возвращения такого доверия».