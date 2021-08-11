Минск, 11 августа, 2021, 16:04 — ИА Регнум. До 1 сентября 2021 г. численность американского посольства в Минске должна быть сокращена до пять человек, заявил 11 августа пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, сообщили в пресс-службе ведомства.

Цитата из к/ф «Брат 2». реж Алексей Балабанов. 2000. Россия «Гудбай, Америка»

Комментируя решение белорусских властей дать ответ США на новые санкции, дипломат сказал, что «на фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страны мы также совершенно объективно не видим смысла в присутствии в Беларуси столь значительного персонала американской дипмиссии».

Анатолий Глаз «Просто непонятно, чем им заниматься на таком фоне. В этой связи американской стороне предложено до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек».

Он добавил, что и в дальнейшем недружественные действия со стороны США могут привести к неприятным для Вашингтона последствиям. Белорусский дипломат указал на то, что Минск утратил доверие к нынешней американской администрации, поэтому «согласование всех новых проектов, грантов и программ по линии правительства США с нашей стороны приостанавливается до момента возвращения такого доверия».