Нью-Йорк, США, 11 августа, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Дискография американского хип-хоп трио De La Soul наконец-то появится на просторах стриминговых сервисов в этом году, об этом группа объявила в своем Instagram. Новые владельцы лейбла Tommy Boy публично пообещали работать с группой и загружать свою музыку в сеть.

Antonio Rull Рэп

«Мы пришли к соглашению между нами и Reservoir о выпуске нашей музыки в 2021 году— наш каталог будет выпущен в этом году, мы усердно работаем с хорошими людьми в Reservoir, и мы сели с ними и сделали это довольно быстро на самом деле», — сказал участник группы Дэйв Джоликер. Они в шутку подметили, что не «избивали» основателя Tommy Boy Тома Сильвермана. Ранний каталог De La Soul долгое время оставался недоступным из-за проблем с оформлением их контракта.

https://www.instagram.com/tv/CSaBjT6leK0/

В феврале 2019 года трио заявило, что их бывший звукозаписывающий лейбл Tommy Boy планировал выпустить каталог на условиях, которые оставляли 90% прибыли лейблу. По словам группы, Tommy Boy после переговор согласился на 70-процентную долю, но хотел получить 20 процентов в счет «фантомного долга», который группа якобы задолжала в размере 2 миллионов долларов. Релиз для потоковых сервисов в то время планировался приурочить к 30-летию их дебютного альбома «3 Feet High & Rising», но был отложен.