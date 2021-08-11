Минск, 11 августа, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 966 и достигло 456 247. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

Minzdrav.gov.by Коронавирус. Белоруссия

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«Зарегистрированы 456 247 человек с положительным тестом (на коронавирусную инфекцию)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что за это же время в республике было зафиксировано 11 скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 3562.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 450 248 человек вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 7 463 902 теста на SARS-CoV-2.

Отметим, сутками ранее в Белоруссии было выявлено 607 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.