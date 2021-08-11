Минск, , 16:01 — REGNUM Вечером 8 августа неизвестные подожгли один из входов в здание посольства Белоруссии в Брюсселе. Возникший пожар был оперативно потушен, однако в белорусском МИДе уверены, что «прямая угроза жизни и здоровью находившихся в помещении в момент инцидента сотрудников очевидна». Об этом говорится в опубликованном 11 августа заявлении пресс-секретаря белорусского министерства Анатолия Глаза.

«Разумеется, как и предполагается в подобных ситуациях, властям страны пребывания была направлена соответствующая нота с требованием провести расследование, — сказал Глаз. — Мы законно требуем, чтобы власти Бельгии в рамках своих обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях такое расследование провели, установили причастных к этому хулиганскому акту и привлекли их к ответственности. Все необходимое содействие с нашей стороны будет оказано».

Глаз сообщил также, что «это уже не первый подобный хулиганский акт в отношении нашей дипломатической миссии в Брюсселе», отметив: «При этом ни разу до сих пор абсолютно законные требования белорусской стороны о расследовании подобных происшествий не были удовлетворены. Пока не хотелось бы думать, что это осознанная политика властей Бельгии».