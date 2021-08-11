Астрахань, 11 августа, 2021, 15:58 — ИА Регнум. В Астраханской области 11 августа подтверждено 285 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Vladikavkaz-osetia.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Всего в регионе было зарегистрировано 46 тыс. 815 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1635 человек.

За весь период 1219 человек скончались. Десять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,01.