Нижний Новгород, 11 августа, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Против главного энергетика «Дирекции по строительству» Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту коррупции. Об этом сегодня, 11 августа, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

Его арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере и заключили под стражу.

По версии следствия в период с октября 2020 по июль 2021 года обвиняемый получил от директора компании по производству металлоконструкций в качестве взятки 600 тысяч рублей и автомобиль Mercedes-Benz E200 стоимостью 6,5 млн рублей.

За это «вознаграждение» он лоббировал интересы частной фирмы, поспособствовав заключению договоров субподряда на строительные и монтажные работ при возведении зданий «Школы 800» в трех районах Нижнего Новгорода, а также приемку выполненных работ.

Теперь главному энергетику «Дирекции по строительству» грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом до 497 млн рублей.