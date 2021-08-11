Москва, 11 августа, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Поручением главы государства Владимира Путина увеличить импорт сельхозпродукции из стран СНГ должны сдержать рост цен на продукты питания в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Артемий Шамшуков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цены на продукты

«Согласно последним данным от Росстата, потребительская инфляция по итогам июля в России замедлилась с 6,5% до 6,46%. Важную роль здесь играет новый урожай. Он значительно снизил цены за месяц на картофель (на 20,3%), огурцы (19,5%), помидоры (17,9%), свеклу (16,6%).

Важно отметить, однако, что непродовольственные товары продолжают дорожать. За июль инфляция в этом сегменте выросла на 0,8%, что является рекордом с 2018 года. В годовом выражении рост цен на непродовольственные товары достиг 7,6%.

Особенно выделяется рост цен на стройматериалы — в одном июне они поднялись на 6,75%, а в июле продолжили рост на 5,14%, показав таким образом рост цен в годовом выражении более 30%.

Дальнейший мониторинг цен ФАС вкупе с поручением президента РФ Владимира Путина увеличить импорт сельхозпродукции из стран СНГ должны сдерживать рост цен.

Добавляет уверенности и поступающий на полки магазинов новый урожай. Ожидается, что некоторое снижение продовольственной инфляции продолжится и в следующем месяце (сентябре).

Важен и тот факт, что долгосрочное вмешательство государства в ценообразование неизбежно пошатнет рыночное равновесие и потенциально может ударить по ритейлерам. Это понимают и инвесторы.

Так, акции ведущих продуктовых ритейлеров Х5 Retail Group и «Магнита» упали с начала года приблизительно на 12% и 5% соответственно при росте индекса Мосбиржи за тот же период на 18%», — пояснил аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил ФАС провести мониторинг формирования цен на продовольствие в торговых сетях.

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