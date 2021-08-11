Череповец, Вологодская область, 11 августа, 2021, 15:55 — ИА Регнум. В Череповце сегодня утром, 11 августа, из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, выпал ребёнок. Мальчик выжил, но получил многочисленные травмы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Окно

«Мальчику два года и восемь месяцев, в результате падения он получил травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По предварительной информации, 24-летняя мать мальчика оставила на непродолжительное время ребенка в комнате с раскрытым окном. Тот залез на подоконник и выдавил москитную сетку, упав в проем окна», — сообщили в ведомстве.

По факту травмирования ребенка следователи проводят проверку. Уточняются все обстоятельства происшествия, в том числе степень тяжести причиненного ребенку вреда, а также данные о его семье.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сыктывкаре из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, выпала пятилетняя девочка. Ребёнок выжил.