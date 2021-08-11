Рязань, 11 августа, 2021, 15:56 — ИА Регнум. В 2021 году рекордное количество новых мест для детей ясельного возраста — 900 — введут в эксплуатацию в детских садах Рязани, заявил 11 августа губернатор Николай Любимов. В области идёт приёмка дошкольных учреждений к новому учебному годы, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Www.ryazangov.ru Детский сад

Губернатор посетил детские сады № 7 и № 131 в микрорайоне Дашково-Песочня Рязани. В 2020 году к дошкольным учреждениям начали возводить пристройки, на эти цели из бюджетов всех уровней выделили более 156 млн рублей. Все строительно-монтажные работы планируют завершить до 25 августа. Новые корпуса предназначены для детей ясельного возраста, их смогут посещать 140 воспитанников уже с 1 сентября.

«В целом по городу в этом году мы вводим рекордное количество новых мест для детей ясельного возраста — 900. Такого не было никогда! Это реально очень хорошие темпы. Но, конечно, нам нужно ещё больше. Мы знаем, где нужны детские сады и пристройки, и обязательно будем над этим работать», — сказал губернатор.

С начала реализации профильного нацпроекта в Рязанской области ввели в эксплуатацию 25 объектов для детей ясельного возраста, 21 из них — в Рязани.