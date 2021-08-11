Хранить деньги в рублях становится всё страшнее – экономист Делягин
Москва, 11 августа, 2021, 15:52 — ИА Регнум. После повышения ставок по депозитам только часть денег граждан РФ вернется в банки, так как жители России опасаются девальвации рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
«Действительно, часть денег вернется на депозиты. Потому что у людей возникло ощущение, что ставки перестали быть нулевыми, — сказал Делягин. — Но, во-первых, люди сопоставляют процентную ставку по депозитам с инфляцией. Инфляция как была выше этих процентных ставок (причем выше в разы, если брать реальную инфляцию), так и осталась. То есть хранить деньги на депозите — это значит терять их, но не так быстро, как прежде. Во-вторых, в целом у населения денег потихоньку становится больше. Но при этом эти деньги перетекают от бедных к богатым. А богатые понимают, что если рубль стабилен долгое время, то это означает, что впереди девальвация. Просто потому что девальвация периодически бывает. И хранить деньги в рублях становится с каждым днем всё страшнее».
При этом Делягин подчеркнул, что до выборов девальвации не будет.
«А после выборов посмотрим. Я не утверждаю, что девальвация будет, но есть большое ожидание, — сказал экономист. — И поэтому деньги будут перетекать в валютную форму. Но так как ставки по депозитам подросли в соответствии с ростом ключевой ставки, то, стало быть, часть денег вернется в банки».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, будут ли деньги граждан РФ возвращаться в банки, рассказал директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.