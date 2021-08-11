Москва, 11 августа, 2021, 15:52 — ИА Регнум. После повышения ставок по депозитам только часть денег граждан РФ вернется в банки, так как жители России опасаются девальвации рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Банк

«Действительно, часть денег вернется на депозиты. Потому что у людей возникло ощущение, что ставки перестали быть нулевыми, — сказал Делягин. — Но, во-первых, люди сопоставляют процентную ставку по депозитам с инфляцией. Инфляция как была выше этих процентных ставок (причем выше в разы, если брать реальную инфляцию), так и осталась. То есть хранить деньги на депозите — это значит терять их, но не так быстро, как прежде. Во-вторых, в целом у населения денег потихоньку становится больше. Но при этом эти деньги перетекают от бедных к богатым. А богатые понимают, что если рубль стабилен долгое время, то это означает, что впереди девальвация. Просто потому что девальвация периодически бывает. И хранить деньги в рублях становится с каждым днем всё страшнее».

При этом Делягин подчеркнул, что до выборов девальвации не будет.

«А после выборов посмотрим. Я не утверждаю, что девальвация будет, но есть большое ожидание, — сказал экономист. — И поэтому деньги будут перетекать в валютную форму. Но так как ставки по депозитам подросли в соответствии с ростом ключевой ставки, то, стало быть, часть денег вернется в банки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, будут ли деньги граждан РФ возвращаться в банки, рассказал директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.