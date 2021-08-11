Вашингтон, 11 августа, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Дипломаты из Южной Кореи и США договорились развивать сотрудничество в космической сфере. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

По их словам, соответствующая договорённость была достигнута в ходе четвертого южнокорейско-американского диалога по вопросам космической политики, прошедшего 10 августа в Вашингтоне.

На встрече южнокорейскую сторону представил представитель МИД Южной Кореи по вопросам ядерной энергетики и нераспространения ядерного оружия Пак Иль, а американскую — представитель Бюро по контролю над вооружением, верификации и соблюдению соглашений Эрик Десотелс (Eric Desautels).

Представители двух стран обсудили угрозы, подрывающие усилия по созданию безопасной космической среды, а также договорились укрепить всестороннее и систематическое сотрудничество в сфере космической безопасности.