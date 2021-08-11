Москва, 11 августа, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Отсутствие интереса граждан к предстоящим выборам отчасти связан с деятельностью самих политических партий в России. Об этом 11 августа заявил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов на телеканале «Россия 24».

Rama Выборы

«Я бы винил не только избирателей. Сказывается и инерция самих партий, которые, в общем, не все идут с таким ажиотажем, жаждой победой на выборах. Кто-то отбывает номер. И такое происходит», — заявил Виноградов.

«Где-то сказывается девальвация статуса депутата, которые, действительно, идут немного по своей повестке и не говорят о том, что важно. Та же борьба с курением когда была, темы этой в ток-шоу, в дебатах не было, хотя, казалось бы, это касается большего числа людей, чем какие-то абстрактные большие инициативы», — указал он.