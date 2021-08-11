Санкт-Петербург, 11 августа, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Двух пассажиров автобуса №130, который врезался в опору на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, спасатели вынесли на носилках. В стационары доставлены шесть человек. Об этом 11 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской Скорой медицинской помощи.

Vk.com/spb_today Автобус въехал в опору в Петербурге (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Татьяна И.)

Напомним, ДТП произошло днем 11 августа на Ленинском проспекте. Водитель автобуса №130 спустя час после того как вышел на смену по неустановленным причинам наехал на опору освещения.

«В ДТП пострадали шесть человек, четыре женщины и двое мужчин. Все средней степени тяжести. Все доставляются в стационары», — сообщил собеседник агенства.

Как сообщает один из пассажиров Алексей К., который ехал в данном автобусе, «водитель выскочил и пояснил, что сам не понял, как так вышло».