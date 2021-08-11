Москва, 11 августа, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Не только Россия, но и весь мир столкнулся с колоссальной инфляцией издержек, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя изменение рецептов конфет из-за роста цен.

Hans Конфеты

«Расходы сельхозпроизводителей, предприятий пищевой обработки, импортеров субстанций и сырья, логистики, ретейла и всех, кто так или иначе связан с пищевым производством, выросли существенно.

При том, что доходы населения продолжают снижаться, и, естественно, покупательская способность граждан падает. Снижать далее маржу производители уже не могут — многие предприятия работают на грани рентабельности.

В этих условиях для многих единственным выходом остается снижение издержек. В том числе и за счет применения более дешевого сырья. Полагаю, что ругать производителей тут не за что.

Наверняка, и дорогие качественные кондитерские изделия с полок магазинов не исчезнут. Но покупать их смогут те, у кого заработки выше среднего.

Большинству же остается небогатый выбор: или отказаться от сладостей совсем, или довольствовать тем, что сделано из более простых и не столь дорогих ингредиентов.

Очень бы хотелось надеяться, что данная тенденция временная. И по мере борьбы с коронавирусом и возможным ростом доходов россиян на наши столы вернутся высококачественные и доступные кондитерские изделия», — считает аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, российские кондитеры стали менять рецептуру изделий, чтобы компенсировать резкое подорожание используемых для начинки жиров.

Читайте также: Кондитеры в России изменят рецепты конфет из-за роста цен