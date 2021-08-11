Тамбов, 11 августа, 2021, 15:50 — ИА Регнум. В Тамбовской области 11 августа подтверждено 93 новых случая заражения коронавирусом — на три больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области было зарегистрировано 38 тыс. 708 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 36 тыс. 489 пациентов, в том числе 154 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 727 человек. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.