Красногорск, 11 августа, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Сумма штрафов, наложенных за неубранный борщевик на частных землях в Подмосковье, составляет уже 75,5 млн рублей. Об этом 11 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Борщевик

По словам министра имущественных отношений региона Натальи Адигамовой, за прошедшую неделю сумма штрафов удвоилась. Всего к ответственности привлекли правообладателей более чем 900 участков земли.

«Уже несколько лет в Подмосковье идет борьба с борщевиком Сосновского, в которой ведущую роль играет муниципальный земельный контроль и административные комиссии округов Московской области», — отметил зампред правительства — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.